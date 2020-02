2744. Ausgabe: Rätseln Sie mit! Was ist man mit Maske?

Von Ralf Bei der Kellen

Fragen über Fragen: Rätseln Sie mit! (imago / imagebroker / Günter Fischer)

Anlässlich der Karnevalszeit geht es in dieser Ausgabe des Sonntagsrätsels um eines der wichtigsten historischen Accessoires der Narren: die Maske.

1. Frage

Wahrscheinlich haben sich die Menschen schon immer mit Masken verkleidet. Frühe Anwendung fanden Masken zum Beispiel in kultischen Handlungen. Tief in der Vergangenheit verwurzelt sind die Zeremonien des afrikanischen Volkes der Yoruba. Zu ihnen zählt auch der Perkussionist Babatunde Olatunji, der in der Sendung mit einem Ausschnitt aus dem "Masque Dance" zu hören ist. Dazu gesucht wird derjenige westafrikanische Staat, in dem die Yoruba primär beheimatet sind. Die größe Stadt ist Lagos, die Hauptstadt heißt Abuja. Gefunden und notiert werden soll: der letzte Buchstabe aus dem Namen dieses bevölkerungsreichsten afrikanischen Staates.

2. Frage

Als sich Ende der 1960er Jahre die Rockmusik mehr und mehr als eigenständige Kunstform zu verstehen begann, hielten auch theatralische Elemente Einzug in die Bühnenshows. Dazu gehörte das Tragen von Masken. Einer der meistmaskierten Sänger seiner Zeit war sicher Peter Gabriel. In der Sendung zu hören ist er in einem Lied aus dem Jahr 1971 über einen anderen Maskierten: den Harlequin. Und in welcher britischen Rockband sang Peter Gabriel damals? Aus den sieben Buchstaben ihres Namens, der ebenfalls nicht ganz ohne Bezug zur Religion ist, wird gesucht: der dritte.

3. Frage

Die dritte Musik ist die Beschreibung eines Maskenballs – der eigentlich nur eine simple Party ist, auf der aber jeder der vier Anwesenden eine Rolle spielt. Das Stück mit dem Titel "The Masque" stammt aus dem zweiten Teil einer Sinfonie mit dem Titel "The Age of Anxiety", das von einem Gedicht W.H. Audens mit demselben Titel inspiriert wurde. Uraufgeführt wurde diese Sinfonie im April 1949. Ihren Komponisten kennt man auch als Dirigenten. Geboren wurde dieser US-Amerikaner am 25. August 1918, gestorben ist er am 14. Oktober 1990. Aus dem Vornamen dieses Dauergasts im Sonntagsrätsel soll notiert werden: der dritte Buchstabe.

4. Frage

Auch zu Musik No. 4 wird der Komponist gesucht. 1974 schrieb er drei kleine Stücke als Pausenmusik für den britischen Sender Granada TV: "Carillon, Récitatif, Masque". In der Sendung zu hören ist das letztgenannte. Der gesuchte Komponist wurde am 1. Juli 1926 in Gütersloh geboren; gestorben ist er am 27. Oktober 2012 in Dresden. Er war ein Zeitgenosse von Karlzheinz Stockhausen und Luigi Nono, im Vergleich zu diesen ist seine Musik aber eher zurückhaltend. Zu den bekanntesten Werken dieses Komponisten zählen die Ballettmusik "Undine" und die Oper "Phaedra". Gesucht wird: derjenige Konsonant, der als einziger in seinen beiden Vornamen wie auch im Familiennamen vorkommt.

5. Frage

Beim Thema "Masken" kommt man um die Operette "Maske in Blau" nicht herum. Der Liedtexter war Günter Schwenn – und wer schrieb die Musik? Der Verfasser solcher Evergreens wie "Ich hab mein Herz in Heidelberg verloren" wurde am 20. April 1900 in Wien geboren und ist am 10. Januar 1954 in Überlingen gestorben. Den zielführenden Buchstaben finden Sie in seinem Künstlernachnamen an dritter Stelle.

6. Frage

Das letzte Stück heißt schlicht "Hinter einer Maske". Gesungen wird es von einem Komiker bzw. Comedian, der in letzter Zeit immer öfter auch als Sänger und Schauspieler in Erscheinung trat. Ich weiß gar nicht, ob Sie’s wussten, aber – geboren wurde der Mann am 30. März 1964 in Paderborn. Der siebte oder der achte Buchstabe aus seinem Familiennamen setzt den Schlusspunkt hinter das gesuchte Wort.

