100 Jahre Route 66
Von Mitte der zwanziger Jahre bis ungefähr Anfang der siebziger Jahre schlängelte sich die "Route 66" gemächlich durch die Landschaft der Hochwüstenstaaten. © picture alliance / dpa / Peer Körner
Eine Reise durchs Herzland der USA
153:27 Minuten
Die Route 66 ist ein Mythos. Der ehemalige Highway von Chicago bis Kalifornien erzählt US-Geschichte. Bis heute zeigt sich entlang der Straße wie Migration, wirtschaftlicher Wandel und kulturelle Brüche das amerikanische Heartland geprägt haben.