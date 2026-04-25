100 Jahre Route 66

Eine Reise durchs Herzland der USA

153:27 Minuten Von Mitte der zwanziger Jahre bis ungefähr Anfang der siebziger Jahre schlängelte sich die "Route 66" gemächlich durch die Landschaft der Hochwüstenstaaten. © picture alliance / dpa / Peer Körner

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Die Route 66 ist ein Mythos. Der ehemalige Highway von Chicago bis Kalifornien erzählt US-Geschichte. Bis heute zeigt sich entlang der Straße wie Migration, wirtschaftlicher Wandel und kulturelle Brüche das amerikanische Heartland geprägt haben.