100 Jahre Route 66

Eine Reise durchs Herzland der USA

153:27 Minuten
Straßenschild an der historischen "Route 66" bei Seligman. Im Hintergrund sind die Berge zu sehen.
Von Mitte der zwanziger Jahre bis ungefähr Anfang der siebziger Jahre schlängelte sich die "Route 66" gemächlich durch die Landschaft der Hochwüstenstaaten. © picture alliance / dpa / Peer Körner
Noga, Tom |
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Die Route 66 ist ein Mythos. Der ehemalige Highway von Chicago bis Kalifornien erzählt US-Geschichte. Bis heute zeigt sich entlang der Straße wie Migration, wirtschaftlicher Wandel und kulturelle Brüche das amerikanische Heartland geprägt haben.
Das Logo zum Podcast "Lange Nacht" zeigt eine Häuserzeile bei Nacht, in einigen Fenstern brennt Licht. Am Nachthimmel steht eine Mondsichel.
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