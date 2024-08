Caspar David Friedrich

Wo der "Wanderer unter den Malern" seine Motive fand

31:17 Minuten Landschaftsfotograf Frank Richter folgte Friedrichs Spuren und suchte die Orte, an denen der Maler gestanden haben muss, als er seine Skizzen angefertigt hat. © Imago / GRANGER Historical Picture Archive

Auf langen Spaziergängen fand Caspar David Friedrich die Bäume, Berge, Felsen und Gemäuer, die Teil seiner stimmungsvollen Landschaftskompositionen wurden. Welches Motiv fand er an welchem Ort? Was inspirierte ihn und was erzählt uns das über den Maler?