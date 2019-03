150 Jahre Periodensystem: Radium Leuchtendes Element mit düsterer Vergangenheit

Von Frank Kaspar und Jennifer Rieger

Radium steht im Periodensystem an 88. Stelle. (Imago)

In den 1930er Jahren faszinierte Radium mit seinem grünen Leuchten. Über die Gefahren der Radioaktivität war anfangs wenig bekannt – was hunderten jungen Frauen in den USA zum Verhängnis wurde.

Entdeckt wurde das Element von Marie Curie, die 1911 ihren zweiten Nobelpreis dafür einheimste. Gemeinsam mit ihrem Mann Pierre hatte Madame Curie Tonnen des Minerals Pechblende verarbeitet und wenige Gramm des stark radioaktiven Elements isoliert.

Wasserstoff: Periode 7, Gruppe 2, Ordnungszahl 88. Entdeckt 1898

Regie: Beatrix Ackers, Ton: Michael Kube