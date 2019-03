150 Jahre Periodensystem: Darmstadtium Reise zum Rand des Periodensystems

Von Frank Kaspar und Jennifer Rieger

Darmstadtium steht im Periodensystem an 110. Stelle. (Imago)

92 Elemente kommen in der Erdkruste natürlich vor. Aber damit kommt das Periodensystem noch nicht an seine Grenzen. Mit Hilfe von Teilchenbeschleunigern verschmelzen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Atomkerne zu immer schwereren Elementen.

Darunter auch Darmstadtium, das am GSI Helmholtz Zentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt zum ersten Mal das Licht der Welt erblickte. Weiß man das in Darmstadt überhaupt? Wir fragen nach!

Helium: Periode 7, Gruppe 10, Ordnungszahl 110. Entdeckt 1994

Regie: Beatrix Ackers, Ton: Michael Kube