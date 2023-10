Schon Rudolf Arnheim hatte „Rundfunk als Hörkunst“ verstanden. So ist es nur konsequent, dass John Cage das Radio dann auch als Instrument verwendete.

Im 20. Jahrhundert hat die musikalische Avantgarde erkannt, dass alles, was klingen kann, auch als musikalisches Material verwendet werden kann.

Besonders für John Cage war der Reichtum der Klänge interessant, die unablässig aus dem Äther hervorquellen, denn in gewisser Weise war er ein Technikpionier. Auch wenn er zugab, dass er das Radio am Anfang eigentlich gar nicht leiden konnte. In verschiedenen Stücken hat er den Rundfunkapparat als Klangquelle eingesetzt.