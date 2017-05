10. virtuelles nachtkritik-Theatertreffen 2017 Zu Besuch beim Sieger in Bochum

Mitglieder des Ensembles des Prinzregenttheaters Bochum im Gespräch

Diskussion im Bochumer Prinzregenttheater Christian Rakow, Corinna Pohlmann, Yvonne Forster, Stefan Keim, Romy Schmidt, Frank Weiß, Linus Ebner und Susanne Burkhardt (Sandra Schuck)

Sieger des 10. virtuellen nachtkritik-Theatertreffen 2017 ist "Die Schöne und das Biest" inszeniert am kleinen Prinzregenttheater in Bochum. "Nachtkritik"-Redakteur Christian Rakow und "Rang-1"-Moderation Susanne Burkhardt haben das Ensemble in Bochum besucht.

Jedes Jahr im Januar stellt das Internetportal nachtkritik.de 50 Inszenierungen der vergangenen Saison zur Abstimmung. Unter ihnen können die User über die zehn Besten abstimmen. In diesem Jahr waren unter diesen zehn gleich drei Produktionen, die auch beim Theatertreffen in Berlin gezeigt werden.

Sieger aber wurde - vermutlich auch, weil sie eine große Fangemeinde aktivieren konnten - eine kleine Produktion aus Bochum: "Die Schöne und das Biest" in der Fassung von Lucy Kirkwood und Katie Mitchell, inszeniert am kleinen Off-Haus Prinzregenttheater von dessen Leiterin Romy Schmidt.

Für uns war das ein Anlass - gemeinsam mit nachtkritik-Redakteur Christian Rakow - nach Bochum zu fahren und mit dem sehr engagierten Team über ihre Arbeit zu sprechen. Im Gespräch am vergangenen Freitag im Prinzregenttheater Bochum mit den Schauspielern Yvonne Forster, Corinna Pohlmann und Linus Ebner, der Leiterin Romy Schmidt, dem Dramaturgen Frank Weiß sowie dem Theaterkritiker Stefan Keim ging es vor allem um die besondere Atmosphäre dieses kleinen Off-Produktionshauses.