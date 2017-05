Theatertreffen Berlin Starke Stücke

Das Haus der Berliner Festspiele in Charlottenburg (imago stock&people)

Zehn Inszenierungen sind von einer Kritikerjury für das 54. Theatertreffen deutschsprachiger Bühnen in Berlin (6. bis 21. Mai) ausgewählt worden - von Klassikern wie "Der Schimmelreiter" oder "Die Räuber" bis hin zu neuen Stücken von Milo Rau oder Ersan Mondtag.

Die zehn Inszenierungen:

"Der Schimmelreiter"

Von Theodor Storm, Regie Johan Simons (Thalia Theater Hamburg)

Der Novellen-Klassiker als meditative Parabel: Am Thalia Theater in Hamburg inszeniert Johan Simons Theodor Storms "Der Schimmelreiter" - und legt verblüffend tiefe Schichten der Erzählung frei. Jens Harzer glänzt in der Titelrolle des Hauke Haien. - Rezension von Bernhard Doppler

"Pfusch"

Von Herbert Fritsch, Regie Herbert Fritsch (Volksbühne Berlin)

Abstrakt, grimmig, formalistisch: Herbert Fritsch inszeniert zum letzten Mal für Frank Castorfs Volksbühne in Berlin. "Pfusch" ist kein leichter Komödienspaß, sondern ein irritierendes Schaustück, das den Zuschauer staunend nach Hause gehen lässt. - Rezension von André Mumot

"89/90"

Nach dem Roman von Peter Richter, Regie Claudia Bauer (Schauspiel Leipzig)

"Die Borderline Prozession - Ein Loop um das, was uns trennt"

Von Kay Voges, Dirk Baumann und Alexander Kerlin, Regie Kay Voges (Schauspiel Dortmund)

Seit 2011 ist Kay Voges Intendant des Theaters Dortmund und hat es zu einem politischen und angesagten Ort gemacht. Ein Ort, an dem mit Grenzüberschreitung von neuen Medien und Theater experimentiert wird. Nun hatten dort nun zwei Uraufführungen Premiere: "Borderline Prozession" und "Der goldene Schnitt". Rezension von Dorothea Marcus

"Die Räuber"

Von Friedrich Schiller, Regie Ulrich Rasche (Residenztheater, München)

Am Münchner Residenztheater setzt Intendant Martin Kusej auf politisches Theater und eröffnet die neue Spielzeit mit Schillers "Räubern" und Sartres "Schmutzigen Händen". Gleich zwei Stücke, die nach der Legitimation politischer Gewalt fragen. Rezension von Sven Ricklefs

"Traurige Zauberer"

Von Thom Luz, Regie Thom Luz (Staatstheater Mainz)

"Die Vernichtung"

Von Ersan Mondtag und Olga Bach, Regie Ersan Mondtag (Konzert Theater Bern)

Drei Großstadt-Menschen um die 30 frönen dem Hedonismus in verzweifelter Weise mit Sex und Drogen. Regisseur Ersan Mondtag und Autorin Olga Bach zeigen in "Die Vernichtung" am Theater Bern eindrucksvoll die Langeweile dieser Generation - sowie die Sehnsucht nach Eindeutigkeit und auch Zestörung. Rezension von Sven Ricklefs

"Drei Schwestern"

Von Simon Stone nach Anton Tschechow, Regie (Theater Basel)

Simon Stones Inszenierung von Tschechows "Drei Schwestern" ist eine Delikatesse: gewagt die Schnoddrigkeit des Textes, famos aber die Gültigkeit und Wirkung wie einst. Eigentlich wollen alle raus aus den alten Bahnen, wollen ein neues Leben, aber dann... - Rezension von Elske Brault

"Five Easy Pieces"

Von Milo Rau, Regie Milo Rau (Eine Produktion des International Institute of Political Murder und CAMPO Gent - in Koproduktion mit Sophiensaele Berlin, Kunstenfestivaldesarts Brussels 2016, Münchner Kammerspiele, La Bâtie - Festival de Genève, Kaserne Basel, Gessnerallee Zürich, Singapore International Festival of Arts (SIFA), SICK! Festival UK, Le phénix scène nationale Valenciennes pôle européen de création)

"Real Magic"

Von Forced Entertainment, Konzept und Regie Forced Entertainment. Künstlerische Leitung Tim Etchells (In Koproduktion mit PACT Zollverein, Essen, HAU Hebbel am Ufer Berlin, Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt,Tanzquartier Wien, ACCA Attenborough Centre for the Creative Arts, University of Sussex, Spalding Gray Consortium - On the Boards, Seattle, PS122 NYC, Walker Art Center Minneapolis, Warhol Museum Pittsburgh)

Programmtipps:

6.5. - Studio 9, 8:40 Uhr: Zum Auftakt des Theatertreffens - Gespräch mit Daniel Richter

6.5. - Rang I, 14:05 Uhr: Virtuelles Theatertreffen: Das Prinzregenttheater in Bochum