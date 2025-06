„ Das Wichtigste war, die Nächte durchzuarbeiten, um schnell alle Stücke zu lernen und ihre Strukturen und Inhalte zu verstehen und eigene Ideen zu entwickeln. In den Proben habe ich zuallererst von den Musikerinnen und Musikern gelernt. Das Kammerorchester Basel kennt die Musik sehr gut. Ich konnte mich darauf verlassen, was sie vorgeschlagen haben.“

Alexandra Dovgan genießt mit ihren 17 Jahren den Ruf, eine bereits reife großartige Künstlerin zu sein. Ältere Kolleginnen und Kollegen, Publikum und Fachwelt, alle stimmen ein in den Lobpreis dieser russischen Musikerin. Sie stammt aus Moskau, lebt aber inzwischen in Spanien. Der bekannte Pianist Gregorij Sokolow ist einer ihrer Förderer und hat ihr auch eine besondere Liebe zur Musik Mozarts vermittelt.

Schon im Paris der 1790er Jahre schätzten die Musikliebhaber Joseph Haydns Kunst hoch, doch in London geriet seine Musik richtig in Mode. Am Ende dieses Erfolges stand die Verleihung der Doktorwürde an Haydn durch die Universität Oxford. Daher hat die Sinfonie Nr. 92 ihren Beinamen, obgleich unklar ist, ob sie bei der Doktorhut-Zeremonie überhaupt aufgeführt wurde. Akademisch ist diese Sinfonie durchaus nicht. Der Dirigent Gabriel Pernet legt Wert auf die feinen Extravaganzen von Haydns Musik: