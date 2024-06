Abel und Johann Christian Bach traf der ganz junge Mozart in London. Mit dem Geigenvirtuosen Thomas Linley verband ihn eine Jungenfreundschaft, die in Florenz geschlossen wurde, Christian Cannabich war ein väterlicher Freund, der in Mannheim und München auf Mozart traf. Und Michael Haydn war ihm freundlich gesinnter Kapellmeister-Kollege in Salzburg.