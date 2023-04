Muslime und Christen in Niger

Zusammenleben trotz aller Konflikte

07:57 Minuten Der islamistische Terror bedroht Andersgläubige und das Zusammenleben von Menschen mit verschiedenen Religionen. © picture alliance / dpa / Esma Cakir

Rühl, Bettina · 16. April 2023, 14:35 Uhr

In den Sahelstaaten Burkina Faso, Mali und Niger kämpfen islamistische Gruppen gegen die Regierungen. Unter der Gewalt leiden die muslimische und die christliche Zivilbevölkerung. Was bedeutet der Terror im Namen des Islam für das Leben in Niger?