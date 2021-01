Zum Tod von TV-Legende Larry King "Die ganze Welt guckte ihm zu"

Bettina Lüscher im Gespräch mit Jana Münkel

Hornbrille und Hosenträger wurden zu seinem Markenzeichen: der Talkmaster Larry King. (imago images )

"Er wird immer der große Larry King sein, der die Welt zusammenbrachte", erinnert sich Journalistin Bettina Lüscher an den legendären CNN-Talkmaster. In "Larry King Live" interviewte er alle, die Rang und Namen hatten. Nun ist er mit 87 Jahren gestorben.

Er führte Interviews mit Präsidenten, mit den bekanntesten Musikern und Schauspielern: Muammar al-Gaddafi, Wladimir Putin, Margaret Thatcher, George Clooney, Lady Gaga oder Julien Assange waren bei ihm zu Gast. Seine Show "Larry King Live" lief 25 Jahre auf CNN. Nun ist der legendäre Talkmaster im Alter von 87 Jahren gestorben.

"Man fühlte sich bei ihm immer gut aufgehoben, und deshalb kamen alle", erinnert sich Bettina Lüscher. Die deutsche Journalistin und Sprecherin des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen war selbst zweimal bei Larry King zu Gast.

Einfache Fragen, gute Antworten

Oft wisse man als Gast bei Talkshows nicht, was einen erwarte, erzählt sie. "Das war bei Larry King gar nicht so." Denn sein Motto sei gewesen: einfache Fragen. Dann bekomme man die besten Antworten. "Und er war auch nie fies in seinen Fragen." Ein Vorgespräch oder große Vorbereitungen gab es bei King nicht. Stattdessen ergebnisoffene Fragen. "Weil man auf die Weise am meisten lernt."

Mit seinem Talkformat habe er mitgeholfen, CNN "so groß zu machen" und die Welt ein wenig zu ändern, bilanziert Lüscher. "Die ganze Welt guckte ihm zu. Er wird immer der große Larry King sein, der Mann mit den Hosenträgern, der die Welt zusammenbrachte."

(lkn)