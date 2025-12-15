Hollywood

Was über den Tod von Starregisseur Rob Reiner und seiner Frau bekannt ist

Filme wie "Harry und Sally" und "Eine Frage der Ehre" machten US-Regisseur Rob Reiner zum Star. Nun wurden er und seine Ehefrau Michele in ihrem Haus erstochen aufgefunden. Ihr gemeinsamer Sohn Nick steht inzwischen unter Mordverdacht.