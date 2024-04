Zum Antijudaismus in Bachs Passionsmusik

Was der Leipziger Thomaskantor an Passionsmusiken komponiert hat, bewegte sich in einem System, das als Substitutionstheologie zu beschreiben ist. In deren Zentrum stand das Dogma vom neuen Bund, der den alten Bund Gottes mit dem Volk Israels abgelöst habe, sodass es für eine nachbiblische Existenz der jüdischen Religion keine Rechtfertigung gäbe.