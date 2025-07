Historische Aufnahmen zum 100. Geburtstag von Mikis Theodorakis

Es kam plötzlich eine vollkommen neue Form, ein neues Format, und das hat die Menschen elektrisiert. Das war etwas ganz anderes, es war nicht abstrakt, es war nicht fernab, es war nicht distanziert, aber auf der anderen Seite, wie die New York Times mal schrieb, es ist vielleicht das polyrhythmischste Werk des 20. Jahrhunderts... Und Theodorakis hat gesagt: 'Ich bin einfach der Musik, der Lyrik Nerudas gefolgt.' Beide waren ja utopische Kommunisten. Und für beide stand die Freiheit des Einzelnen an erster Stelle. Und das kam in einen Riesenkonflikt zur Staatsform in der DDR oder in den anderen sozialistischen Ländern. Aber ich glaube, dass diese Lyrik und diese Musik das inkarniert haben.