Achtung, Süßigkeiten

Im Supermarktregal mit den Backzutaten stehen seit neustem reihenweise Zuckerersatzstoffe in großen, bunten Dosen. Neben Marzipanrohmasse und Kuvertüre versprechen Erythrit, Xylit und Co. ein zuckerfreies Weihnachten und Zitat: „Naschen ohne Reue“.

Eigentlich moderne, kluge Menschen sprechen vom Sündigen – und meinen damit den Verzehr von einfachen Kohlehydraten. Dabei ist Völlerei in einer Gesellschaft, in der Lebensmittel im Überfluss vorhanden sind, längst keine Todsünde mehr. Man isst ja niemandem etwas weg. Gemeint ist mit der Sünde mittlerweile etwas anderes: dick werden.

In den USA hat ein Psychologe ein Experiment durchgeführt: Er hat seinen Probanden einen Schokoladenkuchen gezeigt und dann notiert, was ihnen dabei spontan durch den Kopf ging: Schuld war die Top Antwort. Als sei Hüftspeck etwas, was es schon aus moralischen Gründen unbedingt zu eliminieren gilt.

Sobald etwas als zuckerfrei gelabelt wird, glauben viele, es sei automatisch gut. Was ja viel zu einfach gedacht ist. Frittierfett ist auch zuckerfrei. Zigarrenrauch? Zuckerfrei. Erdöl, Asbest, Kerosin? Alles zuckerfrei. Trotzdem greifen vermeintlich gesundheitsbewusste Menschen nur bei Zuckerfreiem ungeniert zu. Sie klicken sich lieber 15 Süßstoff Tabletten in den Kaffee, als sich ab und zu ein Stück Christstollen zu gönnen.

Natürlich ist zu viel Zucker schädlich, für die Leber, die Zähne, die Konzentration. Deshalb isst man ihn ja auch nicht ständig. Süßes ist etwas Besonderes. Ich muss beim Duft von Zimtsternen immer an meine geliebte, verstorbene Großmutter denken. Weihnachtsgebäck ist Love Language für die Seele und den Gaumen, eine Sprache der Liebe, die jeder versteht. Eine Belohnung, eine Tradition, eine Erinnerung an die eigene Kindheit. Es kommt eben – wie so oft – auch beim Zucker auf das richtige Maß an.