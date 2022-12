Zentrum für Politische Schönheit und Otto Muehl

Der Wiener Aktionskünstler Otto Muehl schockiert sein Publikum in den 60er-Jahren mit fäkalien- und blutreichen Inszenierungen. Anfang der 1970er dann steigt Otto Muehl aus dem Kunstbetrieb und seinem bürgerlichen Leben aus und gründet eine Kommune. Seine antibürgerlichen Methoden dienen jedoch mehr und mehr dazu, die im Schnitt 25 Jahre jüngeren Kommunardinnen psychologisch zu manipulieren und sexualisierte Gewalttaten zu begehen, auch an minderjährigen BewohnerInnen.



In drastischen Performances will Muehl sowohl mit gesellschaftlichen Tabus als auch mit dem herkömmlichen Kunstbegriff radikal brechen. So enthauptet Muehl bei einer Performance während des Geschlechtsakts mit einer Co-Darstellerin eine lebendige Gans, um anschließend den blutenden Stumpf der Gans in ihre Vagina einzuführen. Muehl, der sich zur gleichen Zeit als Therapeut anzusehen beginnt, tituliert solche Auftritte als „eine neue Form der Gruppentherapie“ und als „die Revolution der Wirklichkeit“.



Auf dem ehemaligen Gutshof Friedrichshof soll ein neues Gesellschaftsmodel entstehen. Mit Muehls sogenannter „Aktionsanalyse“, die verschiedene Therapieansätze mit Ausdrucksformen seiner eigenen Aktionskunst verknüpft, soll der „Kleinfamilienmensch“ den Kommunardinnen ausgetrieben werden. Das Kommunenleben selbst wird von Muehl zum Kunstwerk erklärt.