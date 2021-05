Zoran Drvenkar: "Pandekraska Pampernella" Das Buch, das sich selbst schrieb

Zoran Drvenkar im Gespräch mit Andrea Gerk

Jeden Tag eine neue Frisur: Zoran Drvenkar erzählt von einer Prinzessin, die sich nicht festlegen mag. (Verlagsgruppe Beltz / Corinna Bernburg)

Die Abenteuer der Kurzhosengang haben Zoran Drvenkar bekannt gemacht. Mit "Pandekraska Pampernella" legt er den Grundstein für eine neue Kinderbuchreihe. Es geht um eine Prinzessin, die den Wert von Freundschaften kennenlernt.

Die Idee für sein Buch kam Zoran Drvenkar im Halbschlaf: "Ich habe mich irgendwann nachmittags mal hingelegt und hatte plötzlich im Kopf eine Prinzessin namens Pandekraska Pampernella, die jeden Tag eine andere Frisur hat", erzählt der Autor.

Beim Schreiben öffnen sich viele Türen

"Und wenn du auf dem Sofa liegst und diesen Namen Kopf hast, dann hast du nur eine Möglichkeit. Entweder sagst du dir: Okay, wenn ich aufwache, ist der Name weg. Oder du stehst auf und schreibt ihn auf. Dann habe ich mich zusammengerissen, habe ihn aufgeschrieben. Und dann war das Buch plötzlich da."

So habe er zu seiner neuesten Protagonistin gefunden, sagt Drvenkar. Auch wenn das so klinge, als wisse er nicht, was er tue: Wenn er anfange zu schreiben, gingen einfach Türen auf, durch die Charaktere hereinkämen, und er lasse sie dann einfach erzählen, wer sie sind und woher sie kommen.

Das Ergebnis ist ein leichtes und verrücktes Buch, das trotzdem einen ernsten Kern besitzt. In "Pandekraska Pampernella" geht es darum, was Mädchen alles sein können, aber auch um Freundschaft und das Verzeihen. Dass die Eltern, wie in den meisten seiner Bücher, dabei in den Hintergrund rückten, sei kein Zufall, so der Autor.

"Das Abenteuer wartet draußen, nicht zu Hause"

"Die sind mir nicht wirklich wirklich wichtig, weil ich glaube, das Abenteuer wartet da draußen mit den Freunden und nicht zu Hause", sagt Drvenkar. "Wenn sie rausgehen, da ist wirklich das, was man erleben will." Und zu erleben gibt es viel: Zoran Drvenkar spricht von vier oder fünf Enden, die er für "Pandekraska Pampernella" geschrieben habe, bevor er sich festlegte. Die Ideen hätten für ein 2.000-seitiges Buch gereicht.

Die Abenteuer der Prinzessin, die jeden Tag eine neue Frisur hat, werden also weitergehen. Doch vorher werde er sich einem seiner vielen anderen Projekte zuwenden, sagt der Autor. Zum Beispiel sei ein neues Jugendbuch gerade fertig geworden. Voraussichtlicher Titel: "Wir, die süßen Schlampen".

Zoran Drvenkar: "Pandekraska Pampernella"

Illustrationen von Martin Baltscheit

Beltz & Gelberg, Weinheim 2021

336 Seiten, 14,95 Euro