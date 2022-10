Ausstellung: "Zerrissene Moderne"

Bereits 1937 habe sich der damalige Direktor des Baseler Kunstmuseums, Otto Fischer, an den damaligen Direktor des Essener Folkwang-Museums, den Nationalsozialisten Graf von Baudissin, gewandt, wie die Kuratorin der Ausstellung, Eva Reifert, erklärt. Von ihm wollte Fischer wissen, was nach der Ausstellung „Entartete Kunst“ mit den beschlagnahmten Werken geschehen soll.

Die Ausstellung „Entartete Kunst“ war eine von den Nationalsozialisten organisierte Propagandaausstellung in München. Sie wurde am 19. Juli 1937 in den Hofgartenarkaden eröffnet und endete im November desselben Jahres.

„Und da gibt es die wirklich gruselige Formulierung: Verbrennung, Verbannung in die Depots oder vielleicht auch Verkauf“, berichtet Reifert. Ob es auf diesen ersten Brief hin eine Reaktion gab, wisse man aber nicht. Zwei Jahre später haben die Nationalsozialisten dann beschlossen, die bekanntesten dieser beschlagnahmten Werke zu Geld zu machen und ins Ausland zu verkaufen, um Devisen ins Land zu holen.

Dafür sei ein Depot mit Werken eingerichtet worden, von denen das Regime glaubte, sie seien international verwertbar, um „wie Goebbels das formuliert, mit dem Mist auch noch Geld zu verdienen“, berichtet Reifert. Dieses befand sich im Schloss Schönhausen in Berlin. Die restlichen Werke wurden aussortiert und zum großen Teil verbrannt, darunter viele von der Weimarer Republik geförderte Nachwuchskünstler. Diese vergessene Generation ist ebenfalls Teil der Ausstellung in Basel.

Erst 1939 seien dann die beiden Kunsthändler, die vom Propagandaministerium mit der sogenannten Verwertung dieser Kunst beauftragt wurden, Karl Buchholz und Hildebrand Gurlitt an den dann amtierenden neuen Direktor, Georg Schmidt, herangetreten. Dieser sei ein Sozialist, Antifaschist und Kenner der deutschen Moderne gewesen, so Reifert.

In den Protokollen der Kunstkommission, die bis heute alle Ankäufe im Kunstmuseum Basel genehmigen muss, kann man nun in der Ausstellung nachlesen, wie Georg Schmidt den Kauf durchsetzen musste. Reifert berichtet von großen Vorbehalten in Basel und weiten Teilen Europas gegenüber der deutschen Moderne. Die Kommission diskutierte, ob man überhaupt solche Kunst in der eigenen Sammlung haben will und ob es moralisch vertretbar ist, einem diktatorischen Regime Devisen zu übergeben.