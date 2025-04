„Zehn Bilder einer Liebe“

Ein Wunsch, der alles zu ersticken droht

13:27 Minuten Die Beziehung von David und Luisa wird auf eine schwere Probe gestellt. © imago / Depositphotos / milangucci

David, Luisa und ihre Tochter Ronya sind eine Patchwork-Familie. David nimmt die Vaterrolle an, doch er wünscht sich ein leibliches Kind. In seinem Roman erzählt Hannes Köhler, wie die kleine Familie an dem Kinderwunsch fast zu Bruch geht.