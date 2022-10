An diesem Tag aber kommen Patientinnen und Patienten zu Grossman, die sich eine Behandlung eigentlich nicht leisten können. „Heute haben wir Patientinnen gehabt, die in Frauenhäusern leben, weil sie häusliche Gewalt erfahren haben“, sagt Grossman. „Denen fehlt ein Zahn, weil er ihnen ausgeschlagen wurde. Sie haben keinen Ort, wo sie wohnen, keine Zähne, ihre Würde ist ihnen genommen, sie können nicht reden, nicht essen.“

Grossman selbst ist mit einem perfekten Hollywood-Lächeln ausgestattet. Nun behandelt er erst einmal schmerzende Zähne. Bei Patienten und Patientinnen, denen Front- oder Schneidezähne fehlen, lässt er auch schon mal Prothesen anfertigen. Denn in Kalifornien würde niemand eingestellt werden, dem ein Zahn fehlt, so Grossman.

Einer dieser Patienten ist Robert. Zwei Jahre hat er in der Army gedient. Über die Zeit dort möchte er lieber nicht reden, aber die Behandlung von Jay Grossman findet er großartig. Robert fehlen ein paar Zähne im Mund, allerdings weiter hinten in der Zahnreihe. Nun soll er eine neue Teilprothese bekommen. Dafür wurden gerade erst die Zähne gereinigt, dann die Abdrücke genommen. „Mir wird als Veteran geholfen, weil ich eine Zeit lang obdachlos war“, sagt Robert. Er hat keine Krankenversicherung und könnte sich die Behandlung nicht leisten. Denn allein die Reinigung hätte um die hundert Dollar gekostet, die Prothese vermutlich einige tausend.

Aber nicht nur Erwachsene kommen zu Grossman, auch Kinder, die beispielsweise bei Pflegeeltern oder in Heimen aufwachsen. Darauf habe ihn die Schauspielerin Sharon Stone aufmerksam gemacht. Sie habe ihn angerufen. „Sie sagte: Was machst du mit Kindern in Pflegefamilien. Ich sagte: Was soll ich mit den machen? Die bekommen doch vom Staat Hilfe. Damals war Arnold Schwarzenegger Gouverneur und der hatte das Programm gestrichen, aus Kostengründen.“ Grossman beließ es nicht dabei. Er traf Schwarzenegger und fragte nach. „Denn das sind ja Kinder, die haben keinen Job, keine Stimme. Ja, aber sie wählen auch nicht, hieß es dann.“