Die Gräben überwinden

Gibran betonte im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur, dass er als Mensch und Musiker wahrgenommen werden möchte, nicht als Palästinenser oder israelischer Komponist. Diese Haltung spiegelt sich auch in seinem Orchesterstück „Overcoming“ wider, das vor fünf Jahren vom Galilee Chamber Orchestra in Berlin uraufgeführt wurde. Gibran komponierte „Overcoming“ für ein Orchester, das in seiner Besetzung den Anforderungen von Beethovens erster Sinfonie entspricht.