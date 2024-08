Stehen wir in der Kunst zur “Wahrheit” - zur “reinen” Musik und Kunst, oder geben wir pflichtbewusst den Wünschen und Vorgaben der Agenturen und Agenten, der Musikfirmen und Sender nach? In diesem Spannungsfeld wird sich lustvoll in der Glashütte Baruth bewegt, mit einem prominenten Musikkritiker und Künstlern in der Gesprächsrunde und mit musikalischen Werken, unter anderem von Franz Schubert und Eugene Ysaye.