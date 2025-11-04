    Wovon reden wir, wenn wir vom Komponieren reden?

    Kompositionsklasse Michael Beil an der HfMT Köln

    55:30 Minuten
    Eine Bildmontage von einem Mann mit Hut, der vier Mal vor einer reighe von vier Garagentoren steht
    Michel Beil hat ein Faible für "szenische Kompositionen", in denen auch Illusionen eine zentrale Rolle spielen. © Michael Beil / Web
    Steins, Hubert |
    Michael Beil ist Komponist multimedialer Werke und seit 2007 Kompositionslehrer und Leiter des elektronischen Studios an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Welche Diskurse prägen seinen Unterricht?
