Deutschlandfunk
Deutschlandfunk Nova
Live
Seit 01:05 Uhr
Tonart
Live
Seit 01:05 Uhr
Tonart
Programm
Podcasts
Live
Seit 01:05 Uhr
Tonart
Live
Seit 01:05 Uhr
Tonart
Themen
Bücher
Meinung & Debatte
Musik
Film & Serie
Politik
Kulturnachrichten
Psychologie
Bühne
Hörspiel + Feature
Philosophie
Umwelt
Kakadu
Leben
Wissenschaft
Geschichte
Debatten und News aus der Kultur
Programm
Sendungen & Podcasts
Musikliste
Archiv
Deutschlandfunk
Deutschlandfunk Nova
Wovon reden wir, wenn wir vom Komponieren reden?
Kompositionsklasse Michael Beil an der HfMT Köln
55:30 Minuten
Michel Beil hat ein Faible für "szenische Kompositionen", in denen auch Illusionen eine zentrale Rolle spielen. © Michael Beil / Web
Steins, Hubert
|
04. November 2025, 00:05 Uhr
Link kopieren/teilen
Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.
Email
Michael Beil ist Komponist multimedialer Werke und seit 2007 Kompositionslehrer und Leiter des elektronischen Studios an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Welche Diskurse prägen seinen Unterricht?
Aus dem Podcast
Neue Musik
Mehr zum Thema
Der Kölner Komponist und Musiker Florian Zwißler
Vom Klang unzeitgemäßer Maschinen
55:40 Minuten
Kompositionsklasse der HMDK Stuttgart
Wovon reden wir, wenn wir vom Komponieren reden?
54:47 Minuten
Werde, was du bist!
Johannes Kreidlers Ideal eines gegenwärtigen Komponierens
55:36 Minuten
Zur Startseite