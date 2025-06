Kompositionsklasse der HMDK Stuttgart

Wovon reden wir, wenn wir vom Komponieren reden?

54:47 Minuten Die Kompositionsklasse von Luxa M. Schüttler an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart © Luxa M. Schüttler

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email

Was reflektieren Lehrer und Schüler gemeinsam? Worüber und wie wird gesprochen? Ein Blick in die Werkstatt des Kompositionsunterrichts von Luxa M. Schüttler an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart.