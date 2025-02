Fragen an Kirsten Reese, Dozentin an der UdK Berlin

Wie funktioniert Komponieren heute?

Die Klangkünstlerin Kirsten Reese bei Feldaufnahmen im Berliner Großstadtverkehr © Anne Wellmer

Was und wie lernen Kompositionsstudentinnen und -studenten in einer kulturell und ästhetisch heterogenen Gegenwart? Welche Kriterien gibt es, welche Rolle spielt die historische Überlieferung und welche Anforderungen werden gegenwärtig an Musik-Studierende gestellt?