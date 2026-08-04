FIFA WM in Marokko

Großer Abriss für das Fußballturnier

26:40 Minuten Die Menschen im Viertel L'Océan in der marokkanischen Hauptstadt Rabat fürchten, dass sie von den Neubauten für die Fußball-Weltmeisterschaft 2030 verdrängt werden © picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Mosa'ab Elshamy

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Marokko bereitet sich fieberhaft auf die FIFA Fußball-WM 2030 vor - mit Milliardeninvestitionen in Stadien, Hotels und Infrastruktur. Weil für das Sportevent ganze Stadtteile abgerissen werden, befürchten viele Menschen den Verlust ihres Zuhauses.