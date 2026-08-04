FIFA WM in Marokko

Großer Abriss für das Fußballturnier

26:40 Minuten
Ein Mädchen spielt auf einer Straße in einem städtischen Wohngebiet. Im Hintergrund ist der Ozean zu sehen.
Die Menschen im Viertel L'Océan in der marokkanischen Hauptstadt Rabat fürchten, dass sie von den Neubauten für die Fußball-Weltmeisterschaft 2030 verdrängt werden © picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Mosa'ab Elshamy
Erika Fago, Omar Radi, Katja Bigalke |
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Marokko bereitet sich fieberhaft auf die FIFA Fußball-WM 2030 vor - mit Milliardeninvestitionen in Stadien, Hotels und Infrastruktur. Weil für das Sportevent ganze Stadtteile abgerissen werden, befürchten viele Menschen den Verlust ihres Zuhauses.
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