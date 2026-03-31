Franzosen in Marokko
Der französische Staatschef Macron auf Staatsbesuch: Anders als viele andere Ex-Kolonien, hat das ehemalige Protektorat Marokko seine Bindungen zu Frankreich nie wirklich gekappt © picture alliance / abaca / Accorsini Jeanne
Privilegierte Partner der Monarchie
27:33 Minuten
Frankreich wahrt in Marokko seinen Einfluss über enge Verbindungen zu Eliten und Monarchie. Netzwerke wie der „Cercle Amical Français“ zeigen: Koloniale Strukturen wirken fort – Marokko geht damit einen Sonderweg.