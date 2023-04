Wissen für alle

Wie Stuttgarts Straßenuniversität Hürden abbaut (Länderreport)

06:44 Minuten Die Habseligkeiten eines Obdachlosen: Auch Menschen ohne Wohnung werden in Stuttgart auf die Angebote der Straßenuniversität aufmerksam gemacht. © imago / snowfieldphotography / D. Kerlekin

Katharina Thoms · 13. April 2023, 13:20 Uhr

Wer wenig Geld hat, dem mangelt es oft an sozialer Teilhabe und an Bildung. Für manche ist zum Beispiel auch der Gang zur Volkshochschule eine zu große Hürde. Damit Bildung und Wissen wirklich alle erreichen, gibt es in Stuttgart die Straßenuni.