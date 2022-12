Rechtsruck in der US-Arbeiterschaft

Überall in der westlichen Welt leiden Arbeiter unter Abstiegsängsten – und unter der Angst, kulturell mehr und mehr abgehängt zu werden, heißt es. Für weiße Amerikaner ohne Hochschulabschluss ist der Abstieg allerdings real. Unter ihnen haben sich die „Todesfälle aus Verzweiflung“ durch Selbstmord oder Drogen und Alkohol seit den 70er-Jahren verdreifacht – zu einer Zeit, in der ihre Fabriken geschlossen wurden, während die Reichen viel reicher wurden.

Die Glaubwürdigkeit der Demokraten, ehedem die „Party of the Working Man“, ist geschwächt. Das haben sie auch selbst zu verantworten: Bill Clintons Begeisterung für den Neoliberalismus und die Verlagerung von Produktionsstätten ins Ausland entfremdete viele Arbeiter von den Demokraten.

Ich meine: Fakten sollten zählen. Menschen, die in Amerika geboren wurden, begehen häufiger Verbrechen als Einwanderer. Das weiße, trumpistische West Virginia hat gemessen an der Einwohnerzahl weitaus mehr Sozialhilfeempfänger als Kalifornien oder New York. Aber ein verzweifelter Bauarbeiter, der seine Nachrichten vom Sender Fox News bekommt, erkennt nicht, dass seine finanzielle Not in Wirklichkeit von großen Unternehmen verursacht wurde, und von Regierungen, die diesen erlaubt haben, die Löhne zu drücken.