Monopolist des Ölzeitalters

„Spätestens seitdem war klar, dass die USA als eine Einheit auch weiter bestehen würden, es entstand ein nationaler Markt“, sagt Axel Jansen, Vizedirektor am Deutschen Historischen Institut in Washington. „Das war verzahnt mit der Auflösung der politischen Blockade, die der Bürgerkrieg dann gelöst hatte, dass die südstaatlichen Eliten also gewisse wirtschaftliche Entwicklungen auch blockierten, gerade auch den Eisenbahnbau. Das war ja immer Politikum gewesen, auch vor dem Bürgerkrieg. Der Eisenbahnbau boomte und dadurch entstand sozusagen in der Fläche ein Netz und auch ein nationaler Markt.“

„Das zog natürlich alle möglichen Industrien mit sich, also gerade der Stahlbau, also Eisenbahnschienen, die wollen auch gegossen werden, die wollen auch verlegt werden“, sagt Axel Jansen. „Das ermöglichte wiederum auch den Vertrieb von Waren in der Fläche usw., also eine enorme Dynamik in der Wirtschaft, gefördert durch eine Expansion in der Fläche, gefördert durch Einwanderung, gefördert durch ein Wachstum der Städte bis hin auch zu den ersten Wolkenkratzern.“

Häuser, Fabriken Betriebe, Schulen, Universitäten und Museen schießen aus dem Boden. Massenfertigung und Massenkonsum. Das Industriezeitalter nimmt Gestalt an. Technologische Erfindungen werden am laufenden Band gemacht: Telefone. Elektrische Lokomotiven. Verbrennungsmotoren. Phonographen. Innerhalb von drei Jahrzehnten werden in den USA mehr als 500.000 Patente angemeldet. Zehnmal mehr als in den sieben Jahrzehnten zuvor.

„Das goldene Zeitalter war eine Zeit des massiven technologischen Wandels“, sagt Laura Philips Sawyer von der Law School im US-Bundesstaat Georgia. In ihrem Buch „American Fair Trade: Proprietary Capitalism, Corporatism, and the New Competition“ beschäftigt sie sich mit der Ära, in der sich die Wirtschaftsgeografie der USA einschneidend veränderte.

„Die Monopole oder allgemeiner Kartelle aus dem späten 19. Jahrhundert, also die sogenannten Trust, haben definitiv die ökonomische Sichtweise der amerikanischen Wettbewerbspolitik sehr geprägt.“ Tomaso Duso arbeitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und gehört der Monopolkommission an, die sich im Auftrag der Bundesregierung mit Fragen des Wettbewerbs beschäftigt.

Das gesamte Erdinnere schien aus diesem Loch bersten zu wollen; es brüllte und rauschte wie am Niagara, dann schoss eine schwarze Säule in die Luft, 200 Fuß, 250, genau wusste es niemand, und fiel donnernd auf die Erde zurück, eine dicke, schwarze, schlammige, glitschige Flüssigkeit. Werkzeug und anderes schweres Gerät wurde in der Gegend umher geschleudert, sodass die Männer um ihr Leben rennen mussten. Das Saugbecken lief voll, ging über wie ein zu heftig kochender Suppentopf und ergoss sich den Abhang hinunter.

So beschreibt der US-Schriftsteller Upton Sinclair in seinem Roman „Öl“ den Moment, in dem man auf Öl stößt.

Was fehlte, war ein preisgünstiges und sauber brennendes Leuchtmittel. Das änderte sich am 27. August 1859. Da bohrte ein Ingenieur in Pennsylvania die erste Ölquelle der USA an.

Ein Ölfeld in der Nähe von Los Angeles um 1933: Der Ölboom beginnt 1859 in Pennsylvania und schwappt später rüber in andere Landesteile wie Texas und Kalifornien.

Eine von Rockefellers Stärken in Verhandlungssituationen war, dass er herausfand, was er wollte und was die andere Partei wollte, und dass er für beide Seiten vorteilhafte Bedingungen aushandelte. Anstatt die Eisenbahnen zu ruinieren, verhalf Rockefeller ihnen zum Erfolg, wenn auch auf eine Weise, die seine eigene Position stärkte.

Man einigt sich in geheimer Absprache. Aber das Arrangement findet den Weg in die Öffentlichkeit. Am 26. Februar 1872 kann man in der Zeitung lesen, dass sich die Frachtraten für Öl über Nacht verdoppeln würden. Alle müssten den neuen Preis zahlen, außer einigen wenigen Betreibern von Raffinieren aus Cleveland, Pittsburgh und Philadelphia, welche alle mit einer Schattenfirma verbunden seien: der South Improvement Company.

Es war wirklich der erste große Schritt auf John D. Rockefellers Marsch zur industriellen Vorherrschaft. Denn sobald er das Monopol über die Raffinerien in Cleveland hatte, zog er weiter und tat dasselbe in Pittsburgh, Philadelphia, Baltimore, New York und den anderen Raffineriezentren. Das war also der entscheidende Wendepunkt in seiner Karriere, und es war gleichzeitig eine der beschämendsten Episoden seiner Laufbahn.

Wer damals in den USA ein Unternehmen gründen will, braucht eine Genehmigung des jeweiligen Bundesstaates. In mehreren Staaten gleichzeitig darf ein Unternehmen damals nicht tätig sein.

Ökonom Tomaso Duso: „Der Sherman-Act ist die Geburtsstunde der Wettbewerbspolitik, nicht nur in den USA, sondern überall in der Welt. Da zum ersten Mal wurde formalisiert, in einem Gesetz formalisiert, dass der Versuch Märkte zu monopolisieren illegal war. Das war neu.“

„Der Sherman-Anti-Trust-Act ist das erste Bundesgesetz, das sich auf die Größe und Struktur von Unternehmen mit Ausnahme von Eisenbahnen konzentrierte. Der Gedanke war, dass viele Unternehmen viel zu groß geworden waren und in Kartellstrukturen operierten oder sich so zusammengeschlossen haben, dass sie einen ganzen Markt kontrollieren. Ziel war eine solche Art von Machtkonsolidierung zu verhindern und in einigen Fällen deren Auflösung zu erleichtern“, sagt Barry Lynn.

"Das Problem war“, so Barry Lynn weiter, „dass das ursprüngliche Gesetz sehr vage gehalten war. Die sehr konservativen Gerichte dieser Zeit haben es schnell in ein Instrument verwandelt, mit dem die Eigentümer der großen Unternehmen in der Lage waren, die organisierte Arbeiterschaft und Genossenschaften der Landwirte anzugreifen.“

„Er plauderte dann auch ganz offen und erzählte ihr von den verschiedenen Strategien, die das Unternehmen anwendete, auch um Konkurrenten teilweise zu zwingen, sich den Vorgaben von Standard zu beugen. Also gerade auch die geheimen Strukturen, die geheimen ‚Machenschaften‘, könnte man sagen, des Unternehmens, die in der Öffentlichkeit nicht so bekannt waren.“

„Das baute dann in der Öffentlichkeit schon sehr viel Druck auf, warum? Weil das rührte an Grundfesten der Überzeugung der amerikanischen Wirtschaft, die eigentlich so funktionieren sollte, dass jeder dort seinen Weg gehen können sollte. Es wurde aber sehr deutlich, dass ein Verhalten wie dasjenige von Standard Oil, einen freien Marktzugang natürlich verunmöglichte. Das baute so viel öffentlichen Druck auf, dass wiederum die Politik reagieren musste“, sagt Axel Jansen.

“Was können wir damit machen? Sollten wir ihn vertikal aufteilen? Sollten wir die Produktion vom Transport trennen. Man meinte schließlich, dass es am einfachsten sei, Standard Oil einfach an den Staatsgrenzen aufzulösen. Zu diesem Zeitpunkt war es in 34 Staaten tätig, deshalb ist es in 34 Teile zerlegt worden“, sagt Barry Lynn.

„Das Automobil, aber natürlich auch Lkws und auch in der Landwirtschaft werden zunehmend Maschinen verwendet, die mit Öl getrieben sind, also zum Beispiel Schweröl in Schiffen oder in großen Maschinen, auch in Lokomotiven oder eben Benzin in Automobilen und in landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Das sind natürlich enorme Märkte, die sich da aufgebaut haben, also zwischen 1900 und 1920 hat sich sozusagen die gesamte Wirtschaft da einmal umgedreht und man hat das Erdöl in ganz andere Produkte transformiert und verkauft“, sagt Axel Jansen.