Klimagipfel in Ägypten

Wieviel ist uns unser Planet wert?

1,5 Grad lautet das Ziel. Doch es sieht so aus, als könnte es nicht eingehalten werden. © picture alliance / Chromorange / Christian Ohde

Moderation: Birgit Kolkmann · 18.11.2022

Die Erderwärmung bremsen, das soll der Weltklimagipfel in Ägypten jetzt endlich erreichen. Aber wie? Wieviel darf das kosten - und wer zahlt an wen? Ein zähes Ringen um Geld und Macht in Scharm El-Scheich, während der Planet immer heißer wird.