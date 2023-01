Heizkosten und Energiekrise

Der Verein hat mehrere Trainingsstätten. So kann Matthias Brauner die Kurse auf unterschiedliche Räume verteilen. Yoga- oder Reha-Kurse schickt er in kleinere, leichter zu heizende Räume und bewegungsintensive Kurse in die schwer zu heizenden großen Turnhallen.

Denn so einfach sei es gar nicht, die Vorgaben des Senats zu erfüllen, sagt Brauner. „Das ist ein physikalisches Thema. Eine Heizung in der Sporthalle kann ich nicht einfach an- und ausmachen, weil: Das ist nicht so wie ein Raum zu Hause. Ich habe eben eine Riesenmenge Luft, die zu heizen ist.“