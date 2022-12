Streaming-Alternativen

„Tracks“ heißt das lokale Streaming-Angebot der „Chapel Hill Public Library“ in North Carolina. Sieht aus wie Apple Music oder Spotify, nur nicht so überladen: Kachel-Format, Künstlerfoto, Infotext.

„Uns geht es um den Wert, der lokal erzeugt wird. Öffentliche Bibliotheken sind eine besondere Einrichtung, sie gehören der Allgemeinheit. Ich kann in erheblichem Maße direkt und demokratisch mitbestimmen, was dort passiert. Wir finden: Es ist wichtig, dass es digitale öffentliche Räume gibt für Dinge wie Musik“, sagt Preston Austin.

Er ist einer der Gründer von Rabble. Für über 20 Bibliotheken in den USA haben Austin und sein Team diese digitalen, öffentlichen Räume schon gebaut. Die Firma ist dabei nur ein Vermittler. Die Bibliotheken schließen die Streaming-Lizenzen direkt mit den Künstlerinnen und Künstlern ab. 200 bis 300 Dollar pro Album gibt es dafür in der Regel. Leider auch nur ein symbolischer Betrag.

Auch viele städtische Musikbibliotheken in Deutschland schreiben sich auf die Fahne, lokale Musik zu unterstützen. Sie veranstalten Konzerte oder haben eine eigene Abteilung mit CDs oder Schallplatten von Künstlerinnen und Künstlern aus der Stadt. Also alles noch ziemlich analog.

„Als ich das gelesen habe, war ich wirklich kurz geflasht. Mir hat Rabble bis vorgestern nichts gesagt“, sagt Beate Straka. Sie leitet die Ebene Musik in der Stadtbibliothek Stuttgart. „Ich finde das sehr faszinierend und sehr verlockend.“

„Musikregion Stuttgart“, so heißt schon jetzt ein eigener Bereich der Bibliothek. Straka kann sich vorstellen, mit Partnern, etwa dem Popbüro Stuttgart, ein kuratiertes digitales Streaming-Angebot für ihre Region auf die Beine zu stellen. Allerdings sieht sie auch Hürden:

„Ich weiß, dass das Urheberrecht in Deutschland strenger ist als in anderen Ländern. Das ist sicher ein ganz wichtiger zentraler Punkt, der geklärt werden muss, ob und zu welchen Konditionen das möglich ist.“

Sebastian Wilke, der Leiter der Musikbibliothek Frankfurt, verfolgt Rabble schon länger. So ein Dienst sei auch für seine Bibliothek wünschenswert. Noch kuratiert er allerdings Musik aus Frankfurt in Playlists bei Spotify. Kann man so machen, meint Wilke.