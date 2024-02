Gesellschaftliche Spaltung

Der Ausdruck „Spaltung“ hat eine verwirrende Mehrdeutigkeit. Zum einen meinen wir damit den Zustand der Spaltung, zum anderen aber auch das spalterische Handeln, das diesen Zustand herbeiführt. Meistens wird der Begriff heute wild durcheinander in beiden Bedeutungen verwendet.

Aussagen wie „Die Grünen sind in Frage XY tief gespalten“ oder „Die Gesellschaft ist gespalten“ scheinen sich klar auf einen Zustand zu beziehen: Auf eine Partei beziehungsweise Gesellschaft, die in Teile auseinandergebrochen ist.

Fakten vs. Meinung

Zunächst ist es einfach korrekt: Eine Gesellschaft kann nicht gespalten sein, ohne aufzuhören, als eine Einheit zu existieren. Wird sie gespalten, so haben wir eben mehrere Gesellschaften, aber nicht mehr eine.

In Deutschland halten wir dieselben Gesetze ein, wir respektieren eine gemeinsame Staatsgewalt und wir bevölkern dasselbe Gebiet. Mag es auch ein hohes Maß an Entfremdung und Feindseligkeit unter ihren Mitgliedern geben - gespalten ist diese Gesellschaft nicht.

Außerdem weist uns das Verständnis von Spaltung als Prozess darauf hin, dass wir etwas dagegen unternehmen können. Bemerken wir im Alltag oder auch in Umfragen, dass Spaltung bei uns vor sich geht, dann muss irgendjemand hier gerade spalterisch handeln.

Das können Menschen im Familien- und Freundeskreis sein, Journalisten, Politiker, Nicht-Regierungsorganisationen, durch Parteien, Gewerkschaften oder Unternehmen finanzierte Stiftungen. Und wir selbst.



Der Kern spalterischen Handelns liegt in einem sprachlichen Schachzug: Durch eine bestimmte Wortwahl wird der an sich unpersönliche Streit über eine Sachfrage in eine Diskussion über den Charakter der Beteiligten verwandelt.