Dauerstress

„Wenn du es eilig hast, geh langsam. Wenn du es noch eiliger hast, mach einen Umweg“ – heißt es in einem japanischen Sprichwort. Die meisten von uns machen genau das Gegenteil. Unser Alltag ist von der Uhr geprägt, vom Weckerklingeln am Morgen bis zur Terminerinnerung auf dem Smartphone. Laut einer Studie des Deutschen Gewerkschaftsbundes fühlen sich 53 Prozent der Arbeitnehmer häufig oder sehr häufig bei der Arbeit unter Zeitdruck. Eltern kleiner Kinder verrichten in der Woche mehr als 60 Stunden bezahlte und unbezahlte Arbeit. Die Folge: Steigende Zahlen von Burn-out, von stressbedingten Erkrankungen.