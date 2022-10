Diskussionskultur im Internet

Wie feindselig machen uns soziale Medien?

19:56 Minuten Hass im Internet hat seinen Ursprung meist in der Realität. © imago / Ikon Images / John Holcroft

Moderation: Vera Linß und Marcus Richter · 22. Oktober 2022, 13:31 Uhr

Politische Diskussionen in sozialen Medien gelten als feindselig. Eine Erklärung wäre: Es liegt an den Plattformen selbst, die Menschen zu Trollen machen. Aber wie neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen: Ganz so einfach ist es nicht.