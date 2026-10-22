Wie alt ist unser Körper wirklich?

30:23 Minuten
Eine Frau springt vor blauem Hintergrund über eine Uhr.
Wie alt wir sind, ist nicht nur eine Frage der Zahl der Geburtstage. Lebenswandel, Ernährungsgewohnheiten und Stress lassen Körper schneller oder langsamer altern. © Getty Images / fStop / Malte Mueller
Westerhaus, Christine |
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Das wahre Alter eines Menschen steckt nicht nur im Pass. Forschende können inzwischen messen, wie alt Herz, Leber oder Gehirn wirklich sind - und sie stoßen dabei auf erstaunliche Unterschiede.
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