Wie alt ist unser Körper wirklich?

30:23 Minuten Wie alt wir sind, ist nicht nur eine Frage der Zahl der Geburtstage. Lebenswandel, Ernährungsgewohnheiten und Stress lassen Körper schneller oder langsamer altern. © Getty Images / fStop / Malte Mueller

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Das wahre Alter eines Menschen steckt nicht nur im Pass. Forschende können inzwischen messen, wie alt Herz, Leber oder Gehirn wirklich sind - und sie stoßen dabei auf erstaunliche Unterschiede.