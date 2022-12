Neues Whistleblower-Gesetz

Als historische Wende wertet Nicole Espey von Transparency International das neue Hinweisgebergesetz. "Das ist auf jeden Fall ein Grund zur Freude", sagt sie - trotz aller Kritik und vieler Verbesserungsvorschläge. Bisher seien Hinweisgeber in Deutschland überhaupt nicht gesetzlich geschützt gewesen. Nach dem Publikmachen größerer Missstände seien sie bisher in der Regel entlassen worden. Das ist jetzt nicht mehr so einfach möglich.