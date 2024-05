Was ist Kunst? Kunst muss Menschen begeistern. Menschen müssen über Dinge reden. Sobald Dinge redenswert sind, ist es was Besonderes, und das macht Kunst aus."

Der Box-Kunstliebhaber und Sammler stellte schon häufiger seine Bilder aus. Die meisten Bilder sind von Richard Slone aus Las Vegas, der erst selbst Boxer werden wollte und dann sein Talent im Malen der Boxprofis fand. Immer wieder zieren seine Bilder die Cover des über 100 Jahre alten The Ring-Magazines – gewissermaßen der Bibel des Boxsports. Was ist es genau, was Ingo Wegerich beim Sammeln dieser Kunstwerke vor allem motiviert? "Ich habe da zumindest jetzt keine finanziellen Interessen dran, sondern ich möchte einfach die Bilder so vielen Leuten wie möglich zeigen, und ja, ich würde sagen, es ist, das ist letztendlich eine Leidenschaft."