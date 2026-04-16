Mehrsprachigkeit

Welche Sprache spreche ich mit meinen Kindern?

30:52 Minuten Manche zugewanderte Eltern befürchten, es könnte ihr Kind zu einem Außenseiter machen, wenn sie mit ihm in der Sprache ihres Heimatlandes sprechen © picture alliance / Zoonar / Roberto Rizzo

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Eltern, deren Kinder mit einer anderen Sprache aufwachsen als sie selbst, zögern oft: Mit ihren Kindern Arabisch, Türkisch oder Farsi zu sprechen, könnte Distanz schaffen oder diese überfordern. Das sagen Forscher zum Umgang mit Mehrsprachigkeit.