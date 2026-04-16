Mehrsprachigkeit

Welche Sprache spreche ich mit meinen Kindern?

30:52 Minuten
Eine Grafik zum Thema Mehrsprachigkeit: Sprechblasen aus Papier und in verschiedenen Farben sind auf einem weißen Hintergrund.
Manche zugewanderte Eltern befürchten, es könnte ihr Kind zu einem Außenseiter machen, wenn sie mit ihm in der Sprache ihres Heimatlandes sprechen © picture alliance / Zoonar / Roberto Rizzo
El-Hitami, Hannah |
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Eltern, deren Kinder mit einer anderen Sprache aufwachsen als sie selbst, zögern oft: Mit ihren Kindern Arabisch, Türkisch oder Farsi zu sprechen, könnte Distanz schaffen oder diese überfordern. Das sagen Forscher zum Umgang mit Mehrsprachigkeit.
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