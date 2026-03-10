Absage Preisverleihung

Börsenverein des Deutschen Buchhandels kritisiert Intransparanz

06:49 Minuten Sebastian Guggolz vom Börsenverein ist empört, weil es vonseiten des Kulturstaatsministers auf inhaltliche Fragen wie nach dem sogenannten Haber-Verfahren keine Antworten gibt

Die Buchhandlungspreis-Verleihung hat Minister Weimer abgesagt. Das sei unvermeidlich gewesen, so Sebastian Guggolz vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Er kritisiert das Verfahren als intransparent, das zum Ausschluss von Buchhandlungen führte.