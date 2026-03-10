Absage Preisverleihung

Börsenverein des Deutschen Buchhandels kritisiert Intransparanz

06:49 Minuten
Sebastian Guggolz schaut schräg mit ernstem Gesicht über seine Schulter während er auf der Frankfurter Buchmesse 2025 ist
Sebastian Guggolz vom Börsenverein ist empört, weil es vonseiten des Kulturstaatsministers auf inhaltliche Fragen wie nach dem sogenannten Haber-Verfahren keine Antworten gibt © picture alliance / dts-Agentur / dpa
Die Buchhandlungspreis-Verleihung hat Minister Weimer abgesagt. Das sei unvermeidlich gewesen, so Sebastian Guggolz vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Er kritisiert das Verfahren als intransparent, das zum Ausschluss von Buchhandlungen führte.
