Absage Preisverleihung
Sebastian Guggolz vom Börsenverein ist empört, weil es vonseiten des Kulturstaatsministers auf inhaltliche Fragen wie nach dem sogenannten Haber-Verfahren keine Antworten gibt © picture alliance / dts-Agentur / dpa
Börsenverein des Deutschen Buchhandels kritisiert Intransparanz
06:49 Minuten
Die Buchhandlungspreis-Verleihung hat Minister Weimer abgesagt. Das sei unvermeidlich gewesen, so Sebastian Guggolz vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Er kritisiert das Verfahren als intransparent, das zum Ausschluss von Buchhandlungen führte.