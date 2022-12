Zu Weihnachten kommt die Familie zusammen – und so finden sich auch im Plus-Eins-Studio gleich drei Moderatorinnen und Moderatoren zum Weihnachtsspezial zusammen. Aber Familie spielt auch im Rest des Jahres eine große Rolle bei "Plus Eins".

Im Weihnachtsspezial von "Plus Eins" schauen beide gemeinsam mit Utz Dräger noch einmal zurück auf diese besonderen Begegnungen mit zwei Gästen aus der eigenen Familie, von denen sie eigentlich nie gedacht hätten, ihnen einmal in einer Radiosendung zu begegnen.

Kirche gehört für Gesa Ufer zu Weihnachten definitiv dazu, vor allem, weil sie so wahnsinnig gerne singt. Caro Korneli verrät, dass sie in diesem Jahr gemeinsam mit ihrer Tochter einen neuen, spirituellen Zugang zur katholischen Kirche gefunden hat, dass Bachs Weihnachtsoratorium für sie aber schon immer Teil der Festlichkeiten war.

Moderator Utz Dräger ist kein Kirchgänger, aber er hat einen Plus-Eins-Gast aus diesem Jahr noch einmal eingeladen, um mit ihm über Weihnachten und ganz besondere spirituelle Momente zu sprechen: den buddhistischen Mönch Tenzin Peljor, der auch an den Feiertagen seine Meditationsgruppen in Berliner Gefängnissen abhält.

Zu Gast in unserer Weihnachtsrunde war auch noch einmal Karlotta Ehrenberg, Autorin des Buchs "Ich mach mich fertig. Vom ewigen Schuften am persönlichen Glück". Sie spricht im Plus-Eins-Weihnachtsspezial darüber, warum ein wenig Geschenkestress und Ritualdruck an Weihnachten ganz okay sein kann, wenn denn der Rest des Jahres sich dafür etwas entspannt. Und: "Vielleicht wäre es entspannter, wenn alle mithelfen würden?"