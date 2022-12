Weihnachtsbücher für Kinder

Weihnachten in einer irren und lustigen Patchwork-Familie beschreibt Ute Krause in "Feiern die auch mit?". Die Autorin hat das Buch selbst illustriert.

Weihnachten in einer irren und lustigen Patchwork-Familie beschreibt Ute Krause in "Feiern die auch mit?". Die Autorin hat das Buch selbst illustriert. © Gerstenberg / Ute Krause

Auch Paul Maars Klassiker "Das Sams" darf in unserer Liste nicht fehlen. In dem Band „Das Sams und die große Weihnachtssuche" wird, wie gewohnt, gereimt und gelacht und Weihnachtslieder werden herrlich falsch interpretiert.

Dieses Mal dreht sich alles um das Mini-Sams, das am ersten Weihnachtstag verloren geht und so viel Aufregung aber auch Glück in verschiedene Familien bringt. Gleichzeitig erfährt man viel über die Welt der Samse. Eine vertraut schräge Geschicht ,also ,um Herrn Taschenbier und Frau Rotkohl. Wer das Sams liebt, der wird auch um dieses Buch nicht rumkommen.