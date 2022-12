Weihnachten für ukrainische Flüchtlinge

Abkehr von der russisch-orthodoxen Tradition

07:03 Minuten Trotz des Krieges steht in Kiew ein großer Weihnachtsbaum - dieses Jahr geschmückt mit Friedenstauben. © IMAGO / Ukrinform / IMAGO / Anatolii Siryk

Von Manfred Götzke · 23. Dezember 2022, 13:08 Uhr

Weihnachten ist für die meisten Ukrainer in diesem Jahr alles andere als ein frohes Fest. Hunderttausende feiern zum ersten Mal fernab der Heimat - und an einem anderen Tag als früher, als man sich noch an der russisch-orthodoxen Kirche orientierte.