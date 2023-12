Ich erinnere mich an einen Artikel, der in der Anfangszeit der Pandemie in den sozialen Medien eifrig geteilt wurde, weil er uns so wohltat. Darin wurde empfohlen, nun erst einmal für sich selbst zu sorgen. „Kaufen Sie ein, kochen Sie etwas Schönes, machen Sie es sich mit Ihren Liebsten gemütlich!“, so hieß es ungefähr. Mir fällt dazu ein Garten in Grosny ein, von dem Anna Politkowskaja in ihrem Buch über Tschetschenien berichtet. Vom Haus stand nur noch das Fundament, doch seine Besitzerin hatte in der Ruine einen Steingarten angelegt, mit Pflanzen, die sie in der zerstörten Stadt gefunden hatte. „Ich liebe Schönheit“, sagte sie dazu. Die Verteidigung der Schönheit war ein Akt der Selbstbehauptung. Diese Frau hatte sich mitten im Krieg einen Raum geschaffen, über den sie die Kontrolle hatte.