Leid in Gaza

Von Flucht, Krieg und Terror

37:15 Minuten Trauer nach Luftschlägen der israelischen Armee auf Ziele im Süden Gazas © IMAGO / Xinhua / IMAGO / Khaled Omar

Riad Othmann,Gilad Korngold, Matthias Schmale, Pia Masurczak, Anne Allmeling, An · 19. Oktober 2023, 18:35 Uhr

Die Kämpfe zwischen der israelischen Armee und der Hamas halten an. Nicht nur der Norden, auch der Süden Gazas, wohin sich Zivilisten in Sicherheit bringen sollten, wird offenbar beschossen. Der Krieg droht, einen Flächenbrand in Nahost auszulösen.