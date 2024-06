Nähern wir uns dem Thema auf leisen Sohlen. Fußballreporter Kurt Brumme: "Wasserball! Sie merken, wie der Ball liegenbleibt, wie er nicht weiterspringt. Man muss also sehr vorsichtig sein. Er bleibt regelrecht in den Wasserpfützen liegen."

Was zumindest am 3. Juli 1974 nur für nasse und nicht zugleich für erfrorene Füße sorgte, bei der berühmten „Wasserschlacht von Frankfurt“, die als Legende in die Fußballannalen eingeschrieben ist. Wobei, dem Müller Thomas aus München scheint das unbekannt zu sein:



"Ich weiß ungefähr, was 1974 fußballerisch passiert ist, aber von einer Wasserschlacht in Frankfurt habe ich wirklich noch nichts gehört!"