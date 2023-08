Was tun gegen Mobbing?

60 Prozent aller Kinder und Jugendlichen erfährt nach Angaben der Bertelsmann-Stiftung in der Schule Ausgrenzung, Hänseleien oder körperliche Gewalt. Ist ein Kind regelmäßig Mobbing ausgesetzt, kann das schwerwiegende Folgen für die Psyche haben. Angsterkrankungen, Depressionen, psychosomatische Störungen oder Essstörungen sind nur einige Beispiele. Manche Menschen leiden auch Jahre später noch an den Erfahrungen aus der Kindheit. Betroffene glauben häufig, selbst Schuld zu tragen für das, was sie erleben.