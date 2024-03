Was Wandern so attraktiv macht

Frank Meyer, Mitte 50, führt die Gruppe an, nennt sich selbst "wanderverrückt". Als Jugendlicher fand er es doof, mit den Eltern durch die Alpen zu stiefeln. Heute, 40 Jahre später, gibt es kaum einen Flecken in Berlin und Brandenburg, den er nicht erlaufen hat. "Das Wandern ist des Meyers Lust" titelte ein Berliner Boulevardblatt in Anlehnung an ein bekanntes Volkslied.